الأرصاد تحذر من ظهور الضباب على بعض مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الاخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس دون تغير هذا اليوم علي معظم مناطق البلاد مع استمرار فرصة سقوط أمطار متفرقة علي مناطق الشمال الشرقي (سهل بنغازي- المرج -الجبل الاخضر -درنة -طبرق ).

وحذر المركز في نشرته حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 15/ 11/ 2022 وخلال اليومين القادمين من ظهور ضباب اثناء فترات الليل وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الاخضر .

وأشار المركز إلى تأثر مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد برياح جنوبية غربية نشطة نسبياً قد تسبب في إتارة بعض الأتربة والغبار.

ورصد المركز درجات الحرارة القصوى مابين (22 – 27 )مْ على أغلب المناطق .