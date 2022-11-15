بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقي الطقس دون تغير هذا اليوم علي أغلب المناطق , ومازالت فرصة سقوط أمطار متفرقة علي مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه تتحول يوم الغد إلى جنوبية نشطة السرعة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق (سهل بنغازي- المرج – الجبل الأخضر- حتى أقصى الساحل الشرقى ) مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة هذا اليوم ، مع ظهور ضباب أثناء فترات الليل وصباح يوم الغد علي مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 25)مْ ولاتتجاوز (19)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلي جنوبية غربية نشطة السرعة نسبياً علي غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 24)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:38).