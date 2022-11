يورشيا رفيو: ليبيا مطالبة بإجراءات لمواجهة تغيرات المناخ وارتفاع الحرارة

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية الضوء على كون ليبيا واحدة من أكثر الدول تضررًا من التغير في المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى التأكيدات الأخيرة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالخصوص، مبينًا أن العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد كان لها آثار شديدة على التغير المناخي وانعكاسات عدة منها توقف الحركة الجوية في مطار معيتيقة الدولي.

ووفقًا للتقرير سيؤدي تغير المناخ إلى موجات جفاف شديدة وندرة مياه وحرائق شديدة وارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات وعواصف كارثية وتراجع في التنوع البيولوجي وتحديات تواجه قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن العديد من القرى ومنها العوينية تعتمد بشكل رئيسي على الجانب الزراعي بصفة مصدر للدخل.

وأضاف التقرير: إن المزارعين عادوا إلى قراهم ليجدوا أراضيهم جافة بعد أن تضررت البنية التحتية الحيوية بسبب الصراع مع تدمير صهاريج المياه الوحيدة التي يستخدمونها في حالات الطوارئ بمواسم الجفاف في بلاد لا توجد فيها أراض زراعية سوى بنسبة 2% من مجمل مساحتها.

وتابع التقرير: إن العديد من المزارعين هجروا مزارعهم لندرة الموارد المائية فمعدل هطول الأمطار انخفض بمقدار 75% بعد تلقي قرابة الملياري متر مكعب مائي سنويا ليكون ما موجود في السدود حاليًا 400 مليونًا فقط. ناقلًا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجهة نظره بالخصوص.

ونقل التقرير عن المكتب تأكيده أن تغير المناخ يهدد التنمية الاقتصادية والاستدامة في ليبيا، فالأخيرة من أكثر دول العالم جفافًا والطلب فيها على المياه أكبر بكثير من الناتج، وهو ما يهدد باستنزاف الموارد المائية وإغراق المجتمعات الساحلية وتراجع الإنتاج الزراعي، ما يزيد من انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب باحثين تسببت التغيرات المناخية في درجات الحرارة والضغط الجوي والرياح والرطوبة وكمية الأمطار في الإضرار بالتربة الصالحة للزراعة بشكل كبير مقدمين مقترحات لإجراءات لمواجهتها عبر توفير أغطية نباتية كبيرة وتطوير برامج رعاية لها.

وشدد الباحثون على أن المطلوب الآن هو إزالة التعديات على النهر الصناعي بوصفه المصدر الأول لمياه الشرب في ليبيا وتطوير الموارد المائية والاستفادة منها، وإعادة تأهيل السدود لمنع التسريب مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والسيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء.

ودعا الباحثون إلى التعاقد مع شركات أجنبية لإعادة تدوير النفايات بأمان لحماية البيئة وتطوير برامج حماية للساحل الليبي البالغ طوله نحو ألفي كيلومتر، ما يثير مخاوف بشأن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة حدوث الظواهر الجوية.

