اليسير: أردوغان صاحب القول الفصل في المنطقة الغربية

الوطن| رصد

قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبد المنعم اليسير، إن المنطقة الغربية تحت سيطرة القوات التركية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من يقرر أي حكومة بإمكانها أن توجد في طرابلس والتصرف بأموال الشعب الليبي.

وأضاف اليسير، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن الأطراف الليبية لا تستطيع شن أي حرب لأن القرار ليس بيدها، فالقوة المتواجدة في المنطقة الغربية ستحسم الأمر، وخلال 24 ساعة تم إخراج الجويلي وقواته خارج طرابلس عن طريق المسيرات وبأمر من أردوغان.

وأكد اليسير أن المشكلة تكمن في الواقع المفروض على الأرض، فقد بدأت من 2014 وكانت هناك انتخابات لمجلس النواب وتم رفضها والانقلاب عليها بقوة السلاح، ملبنا أن الحديث عن الانتخابات وقاعدة دستورية الآن هو عبث؛ لأن من يعارض الانتخابات سيعارضونها إلى يوم القيامة.

وأشار إلى أن الإرادة في ليبيامفقودة؛ لأن هناك قوة قاهرة مفروضة على الجميع كانت متمثلة بالمليشيات والآن يضاف عليها المرتزقة والقوات الأجنبية.