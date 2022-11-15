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غبار ورياح غداً.. الارصاد تتوقع سقــوط أمطار جيدة مساء اليوم بهــذه المنـاطق

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 15/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى دون تغير هذا اليوم علي معظم مناطق البلاد ومزالت فرصة سقوط أمطار متفرقة علي مناطق الشمال الشرقي (سهل بنغازي- المرج -الجبل الاخضر -درنة -طبرق ) قد تكون جيدة مساء اليوم ، مع ظهور ضباب اثناء فترات الليل وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الاخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد برياح جنوبية غربية نشطة نسبياً قد تسبب في إثارة بعض الأتربة والغبار.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى مابين (22 – 27 )مْ على أغلب المناطق .
والله أعلـــــــــــــم

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