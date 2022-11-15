سفارة فرنسا: الحوار هو الطريق الوحيد للوصول للانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2022

أكدت سفارة فرنسا لدى ليبيا أن الحوار هو الطريق الوحيد لتهيئة الشروط لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت طبقا لرغبة الشعب الليبي.

وبينت سفارة فرنسا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه يجب على مؤسسات الدولة الليبية أن تجتمع بكل حرية وبدون عنف أو تخويف.

وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري أكد قيام قوة عسكرية مدججة ومدرعة بأسلحة ثقيلة بمحاصرة مقر مجلس الدولة ومنع أعضاء المجلس من دخول مقر المجلس.

وبين المشري أن مجلس الدولة كان سيصوت خلال الجلسة على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية كما كان سيناقش آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.