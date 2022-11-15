مسلحون يطلقون الرصاص على رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري

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أطلق مسلحون مجهولون الرصاص على رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بعد خروجه من مسجد أثناء عودته إلى طرابلس ليل أمس الإثنين، وفق ما جاء في بيان للمركز.

وقال أعضاء المركز، اليوم الثلاثاء، في بيان مصور، إن العقيد خالد ارحومة الضلعة، تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين أثناء عودته إلى طرابلس ليل أمس الإثنين.

وذكروا، أن محاولة الاغتيال جاءت بعد أيام من إحباط تهريب مخدرات بميناء مصراتة البحري.

وندد الأعضاء، بمحاولة الاغتيال مؤكدين أنها تمس جميع أعضاء الجمارك.

كما أكدوا على أنهم سيواصلون عملهم لمكافحة جميع الآفات والمخدرات والسموم ويضربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه برئيس المركز أو الأعضاء وأنهم سيتخذون الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

وقالوا إن الضلعة تعرض لهجوم مسلح من قبل ملثمين كانوا يقودون سيارة، أثناء خروجه من مسجد لأداء الصلاة، ما أدى إلى حدوث تضرر كبير بالسيارة التي كان يقودها.