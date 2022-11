في أول تصريح له بصفته الجديدة.. دغيم: الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب

ليبيا – قال زياد دغيم في أول تصريح له بصفته الجديدة مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات إن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف وتوحيد الرؤية للمرحلة القادمة.

دغيم أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الشعب الليبي سيقول كلمته قريبًا، إما عبر الانتخابات وإمّا عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.

ولفت إلى أن الحل الأقرب الآن والأكثر واقعية هو إجراء استفتاء للشعب على استمرار المجالس التشريعية أو حلّها، وذلك بموجب اختصاص رئاسة الدولة الممثلة في المجلس الرئاسي منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري مارس 2014.

