ليبيا الان

بلاغ للنائب العام ضد الدبيبة لرفضه الموافقة على إذن للتظاهر السلمي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

تقدم تيار بالتريس الشبابي بشكوى للنائب العام، ضد حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية، بسبب منعها حق التظاهر والتعبير السلمي.

وبحسب الشكوى المقدمة للنائب العام، فقد استخدم عبد الحميد الدبيبة وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي، سلطتهم لمنع التيار من الحصول على إذن التظاهر السلمي، للمطالبة بحقه في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي الفترة الانتقالية القائمة منذ 11 سنة.

وكشف التيار أن حكومة الدبيبة هددت أعضاء أعضاءه والمؤسسين بدون توجيه تهم مباشرة أو خروقات صادرة من قبلهم، بشكل خارج عن القانون.

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منصة السبق الإعلامية

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