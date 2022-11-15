بوشناف: ناقشتُ مع باتيلي سبل الدفع بالعملية السياسية

بحث المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، في طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبوشناف: “ناقش الطرفان في أول لقاء يجمعهما بعد تعيين باتيلي في مهامه مبعوثا إلى ليبيا، سُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف”.

وأضاف البيان “أكد بوشناف حرص مجلس الأمن القومي علي التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية. بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية، كما ناقش الطرفين خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للبعثة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات”.

بدوره أكد باتيلي، أهمية الحوار وكف تدخل الدول المنخرطة في الشأن الليبي على تأجيج الصراع، لافتا إلى أن الحل لن يكون إلا ليبي ليبي، كما حث باتيلي «بوشناف» على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي، من خلال إيصال الصورة الواضحة للمشهد الليبي الذي بات غاية في السوء.

وتابع البيان اتفق الطرفان في ختام الاجتماع على دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب للوصول للانتخابات.