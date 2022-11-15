الحبري يبحث مع سفير فرنسا توحيد المصرف المركزي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2022

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تطورات مشروع توحيد المصرف المركزي، والمعوقات التي تواجهه وسبل الاستمرار في هذا المشروع.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي البيضاء أن اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي تطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه ليبيا في ظل التطورات الاخيرة محلياً ودولياً، والحلول المقترحة لتحسين هذه الاوضاع، وتخفيف وطئتها السلبية قدر المستطاع، والتي من ضمنها قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

من جانبه، تحدث السفير عن الجهود التي تقوم بها باريس مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في ليبيا.