المشري يبحث مع وزير خارجية الكونغو جهود المصالحة

أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بجهود وزير خارجية الكونغو، برازفيل جان كلود جاكوسو، لدعم ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، وما يبذله الاتحاد الأفريقي في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في طرابلس جاكوسو، الذي يرأس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، ووفد الاتحاد المرافق له، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في موقع «فيسبوك».

المشري: أفريقيا مدرسة كبيرة في ملف المصالحة

وأكد المشري أن أفريقيا مدرسة كبيرة في ملف المصالحة، ولها تجارب ناجحة في هذا الملف، مشيرًا إلى دعم المجلس الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة في ليبيا.

كما أشار إلى دعم المجلس للتنسيق بين فريق المصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، والجهات المختصة بالاتحاد الأفريقي، وتكثيف الجهود معه للدفع بملف المصالحة.

من جهته، قال الوزير الكونغولي، إن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا من أولويات الاتحاد الأفريقي، داعيًا أن تشمل الجميع دون إقصاءٍ لأحد.