ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على ما تعرض له مجلس الدولة من محاولة منعه من انعقاد جلسته العادية الـ 82.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه مهما كان حجم الاختلاف السياسي، فلا يصح للمخالف أن يعتدي على حق خصمه.

وتابع: “ما فعله الدبيبة في حق المجلس (بلطجة)”.

