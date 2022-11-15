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الحامي: الدبيبة يقف وراء الاعتصام أمام مجلس الدولة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

اتهمت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بالتخطيط لاعتصام أمام مقر المجلس.

وأكدت الحامي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه تم الاتفاق على إقامة الاعتصام مساء أمس لأن جدول أعمال مجلس الدولة لم يتغير.

وأشارت إلى أن جلسة اليوم تأجلت بعد بيان الدبيبة الذي أعلن من خلاله أنه سيؤمن الجلسة ولكنه قال إنه قد يتم إقامة اعتصام سلمي وهذا حق ضمنه الدستور، وقد يتحول حصار مقر المجلس من الآليات العسكرية إلى تظاهرات، لذلك قرر رئيس المجلس خالد المشري تأجيل الجلسة.

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عبدالحميد الدبيبة مجلس الدولة منتهية الولاية نعيمة الحامي

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الوطن الليبية

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