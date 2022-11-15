المشري يلتقي وزير خارجية الكونغو برازفيل

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير خارجية الكونغو، برازفيل جان كلود جاكوسو، في طرابلس.

رحب المشري بجهود جاكوسو في دعم ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، وما يبذله الاتحاد الأفريقي في هذا الإطار.

وأكد المشري أن أفريقيا مدرسة كبيرة في ملف المصالحة، ولها تجارب ناجحة في هذا الملف، مشيرًا إلى دعم المجلس الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة في ليبيا.

وأشار إلى دعم المجلس للتنسيق بين فريق المصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، والجهات المختصة بالاتحاد الأفريقي، وتكثيف الجهود معه للدفع بملف المصالحة.

من جهته، قال الوزير الكونغولي، إن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا من أولويات الاتحاد الأفريقي، داعيًا أن تشمل الجميع دون إقصاءٍ لأحد.