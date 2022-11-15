عبدالعزيز: على الأحرار التواجد أمام فندق المهاري لإسقاط المشري

طالب عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومقدم البرامج حاليا في قناة التناصح محمود عبد العزيز، من وصفهم بـ«الأحرار» بضرورة التواجد أمام فندق المهاري لإسقاط رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بحسب قوله.

وأضاف عبد العزيز، ف يمنشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على كل الأحرار والحرائر التواجد غداً الساعة 10 أمام المهاري لإسقاط المشري.. كفى عبثاً”، وفقا لتعبيره.

وكان مجلس الدولة، الذي يترأسه خالد المشري، قد أصدر أمس بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلاله أن مليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة، قامت بمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس.

وقام خالد المشري، رئيس المجلس، بتوجيه خطاب، إلى المجلس الرئاسي، بشأن حصار مجلس الدولة ومنع جلساته، بأوامر الدبيبة لعرقلة للجهود السياسية، قائلا: “بالإشارة إلى الواقعة التي حدثت يوم الاثنين والتي تم فيها منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته العامة والمهمة من قبل ما يسمى قوة حماية الدستور بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية- في إشارة إلى عبدالحميد الدبيبة”.

وأضاف المشري “نأمل منكم فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الحادثة والتي تعد سابقة ومعرقلة للجهود السياسية واتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات”.

كما تقدم المشري بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور، ضد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال في حكومته وليد اللافي، في واقعة منع عقد جلسة المجلس في طرابلس.

وطلب خالد المشري، من النائب العام التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا أمس الاثنين في العاصمة طرابلس.