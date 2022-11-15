ليبيا تشارك بافتتاح الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2022

شارك وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللاّفي، في افتتاح فعاليات الكونجرس العالمي للإعلام 2022 Global Media Congress بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن فعاليات الكونجرس الذي يعقد لأول مرة، تستمر من اليوم وحتى 17 نوفمبر الجاري، وتتضمن عدداً من ورش العمل والندوات المتخصصة في مجالات الإعلام والاتصال.

ويهدف الكونجرس إلى عقد الشراكات والتعاون في تعزيز آليات تطوير وسائل الإعلام الحضارية والإنسانية، وتبادل الآراء ومناقشة الأفكار وتطويرها بما يساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام.

ويشارك في فعاليات الكونجريس العالمي أكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام يمثلون 6 قارات، ويتضمن أكثر من 30 حوارية وورش عمل، وأكثر من 170 مؤسسة وشركة.

التقى اللافي على هامش فعاليات الكونغرس، مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس محمد جلال، لبحث التعاون بين البلدين، في قطاع الإعلام والاتصال الحكومي .