باثيلي يزور سبها ويؤكد على أهمية استقرار الجنوب لليبيا

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أكد، الممثل الخاص للأمين العام لليبيا، عبدالله باثيلي، على أن استقرار الجنوب الليبي وأمنه أمر حيوي لاستقرار وأمن البلاد بأسرها.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية حول زيارة باثيلي إلى سبها على رأس وفد من الأمم المتحدة.

وأكد باثيلي، أن قدومه إلى سابها نابع من حرصه وإدراكه لأهمية الجنوب والتحديات الفريدة التي يواجهها.

والتقى، باثيلي والوفد الأممي في سبها بمسؤولين حكوميين في الجنوب ووجهاء القبائل وأكاديميين ومنظمات مجتمعية والنساء والشباب.

وقالت البعثة الأممية، إن هذه الرحلة تأتي في إطار جهود الممثل الخاص عبد الله باتيلي، في شهره الأول في ليبيا، للاستماع إلى الناس من جميع أنحاء البلاد حول أفضل السبل التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تدعم حلاً يقوده الليبيون للمأزق السياسي.