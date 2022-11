معزب: هناك إجماع بمجلس الدولة على ضرورة وجود سلطة واحدة تحكم البلاد وإجراء الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن هناك إجماعًا بين أعضاء المجلس على ضرورة وجود سلطة واحدة تُحكم سيطرتها على كامل البلاد وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا بين تيارين بشأن ترتيب الأولويات.

معزب لفت في لقاء مع برنامج “المسائية” الذي يذاع على قناة “الجزيرة مباشر” إلى أن التيار الأول يضم 50 عضوًا وقّعوا بيانًا سُلِّم إلى رئاسة المجلس يطالب بضرورة التعامل مع مجلس النواب أولًا في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، ثم يتم التعامل مع المناصب السيادية والسلطة التنفيذية ثانيًا.

وأفاد أن هناك توجّها آخر في المجلس يرى أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل التشرذم والانقسام الحالي في السلطة التنفيذية، وأنه لا بد من حسم مسألة توحيد السلطة التنفيذية أولًا.

وذكر أن جدول أعمال جلسة الاثنين كان يتضمن أمورًا عدة، منها مناقشة تقرير بشأن ما انتهت إليه المشاورات بشأن المناصب القيادية والسيادية.

وبيّن أنه كان من المفترَض تصويت الأعضاء على القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة إجمالية بعد إعادة صياغتها من اللجنة القانونية بالمجلس، موضحًا أنه سبق أن ناقش أعضاء المجلس كل مادة من مواد القاعدة الدستورية والتصويت عليها على حدة.

