وزير خارجية الكونغو خلال لقاء المشري: المصالحة في ليبيا يجب أن تشمل الجميع

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استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بمقر المجلس في طرايلس، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الكونغو برازفيل، جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا، ووفد الاتحاد الإفريقي المرافق له.

ووفق بيان للمجلس، فقد ثمّن المشري جهود جاكوسو في ملف المصالحة في ليبيا ودعم الاتحاد الإفريقي واهتمامه بهذا الملف المهم، مضيفا أن أفريقيا مدرسة كبيرة في ملف المصالحة الوطنية ولها تجارب ناجحة في هذا الملف.

وأكد المشري دعم مجلس الدولة الكامل لجهود الاتحاد الإفريقي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، ودعم التنسيق بين فريق المصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي وتكثيف الجهود معه للدفع بملف المصالحة.

بدوره، بيّن الوزير الكونغولي أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا من أولويات الاتحاد الأفريقي، مؤكدا على أن المصالحة يجب أن تشمل الجميع دون اقصاء لأحد.