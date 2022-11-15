ضبط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة تهريب مجموعة من العمالة إلى أوروبا

كشفت السلطات الأمنية في غرب ليبيا، عن تشكيل عصابي ينتمي إلى دول أجنبية، بتهمة الترتيب لتهريب مجموعة من العمالة الوافدة بالبلاد إلى أوروبا.

ويأتي الكشف عن هذا التشكيل، في ظل إعلان الأجهزة الشرطية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في البلاد، القبض على مئات المهاجرين من جنسيات عدة، بعدما تسللوا عبر الصحراء والدروب الجبلية على الحدود الليبية.

وقالت مديرية الأمن بطرابلس في تصريح صحافي، يوم الاثنين، إن قوات مركز شرطة الغربي، ألقت القبض على تشكيل عصابي أجنبي الجنسية، يعتزم تهريب مجموعة من العمالة الوافدة عبر أحد المنافذ الساحلية.

وأوضحت المديرية أن أفراد التشكيل تقاضوا من كل عامل 2700 دولار مقابل نقلهم بقوارب مطاطية عبر البحر الأبيض المتوسط. ولم تكشف المديرية عن هوية التشكيل العصابي، ولا الدول التي ينتمي إليها.

وأشارت إلى أن أحد أعضاء قسم التحري بمركز الشرطة «كشف معلومات هامة أسهمت في وضع خطة ونصب كمين مُحكم أوقع بأفراد التشكيل الذي اعترف بما نسب إليه من تهم»، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

وتنشط في ليبيا وخصوصاً بالقرب من المدن المطلة على البحر، عمليات السمسرة والاتجار في نقل المهاجرين إلى «الشط الثاني» المواجه لغرب البلاد مقابل مبالغ مالية متفاوتة.