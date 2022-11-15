باتيلي: سنواصل دعوة القادة الليبيين للإيفاء بمسؤولياتهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2022

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن الأمم المتحدة ستواصل دعوة القادة الليبيين للإيفاء بمسؤوليتهم السياسية والأخلاقية لإنهاء هذه الفترة الانتقالية التي استمرت 11 عاماً ومنح الناس الاستقرار الذي يستحقونه.

وتحدث باتيلي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” عن زيارته إلى مدينة سبها قائلا “أقدر كرم الضيافة الذي حظيت به في جامعة سبها يوم الإثنين، حيث التقيت بمسؤولين محليين ووجهاء القبائل وأكاديميين وجهات فاعلة في المجتمع المدني. وأثقل قلبي ما سمعته حول شدة ما يعانيه الناس في جنوب ليبيا”.

وأضاف باتيلي أن الليبيين الذين التقاهم يتلهفون إلى انتخابات برلمانية ورئاسية ويتوقون إلى الأمن والازدهار.

وبين باتيلي أنه حث الليبيين الذين التقاهم على الوقوف بحزم لإعادة بناء بلدهم وإحلال السلام في ليبيا مع التنبيه إلى ضرورة التوصل إلى حل ليبي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن باتيلي قال خلال لقائه مسؤولين حكوميين في الجنوب ووجهاء القبائل وأكاديميين ومنظمات مجتمعية والنساء والشباب “إن استقرار الجنوب وأمنه أمر حيوي لاستقرار وأمن البلاد بأسرها”.

وأضاف باتيلي “كنت حريصاً على القدوم إلى سبها في أقرب وقت ممكن لأنني أدرك أهمية الجنوب والتحديات الفريدة التي يواجهها.