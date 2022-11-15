غانيون: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الجنوب الليبي

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قالت، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الجنوب الليبي.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية حول زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى سبها برئاسة الممثل عبدالله باثيلي.

وأضافت غانيون، “نحن نعمل على تكثيف عملنا مع السلطات والمجتمعات المحلية لمواجهة التحديات الإنسانية وتحديات حقوق الإنسان والتنمية في المنطقة مع التركيز على استقرار المجتمع وتحقيق المرونة الاقتصادية”.

ورافقت غانيون الوفد، إلى جانب رؤساء المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا.

وتقابلت غانيون، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة، مع مسؤولي البلديات ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة السبل التي تمكن الأمم المتحدة من دعم جهود بناء السلام المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق سبل عيش مستدامة في الجنوب، وخاصة للنساء والشباب.

وقالت البعثة الأممية، إن وكالات الأمم المتحدة تعمل أيضا مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني لدعم التعليم والخدمات الصحية والأمن الغذائي وحماية الأطفال وتمكين المرأة والحكم المحلي وإدارة الهجرة وحقوق الإنسان وإعادة الإعمار.