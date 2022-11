ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه لشحنة أرز هندي بسمتي تحمل العلامة التجارية “الزهور”، بسبب وجود حشرات حية وميتة وفضلات القوارض.

المركز أوضح أن الكمية المرفوضة بلغت 2150 كيسًا دخلت عبر ميناء طرابلس البحري.

