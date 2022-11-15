اللاعب الحاج يلفت انتباه الجمهور بقصة شعر غريبة خلال تجديد عقده

الوطن|رصد

جدد نادي نجوم درنة الناشط في دوري الدرجة الثانية الليبي تعاقده مع لاعب خط الوسط الشاب حمد الحاج.

ولفت أنظار الجمهور والمتابعين للنادي في مواقع التواصل الاجتماعي، تصفيفة شعر اللاعب المثيرة للجدل.

وعلّق أحد المتابعين للنادي على صورة التجديد قائلًا: “هذا شعرة ولا لابس حاجة”، وأضاف آخر “انا نبي نعرف كيف لي جنبه ماضحكوش”، في حين قال شخص آخر “هذا بعد يرقد ما يحطش في مخده ولا كيف”.

ويعتبر الحاج من المواهب البارزة في مدينة درنة، والتي يتوقّع لها مستقبل كبير، وقد سبق له تمثيل الفريق الأول بنادي الأفريقي في الدوري الليبي الدرجة الأولى وهو في عمر الـ18 عامًا.