احميد: ليبيا لا تستطيع السيطرة على سواحلها من تعديات السفن وتدفقات المهاجرين

أكد المحلل السياسي إدريس احميد، أن ليبيا أمام تحديات جمّة، تتعلق في أحد جوانبها، بعدم سيطرتها على سواحلها؛ خصوصاً فيما يتعلق بالسفن العابرة للمياه الإقليمية، بداعي اصطياد الأسماك، بالإضافة إلى عدم السيطرة أيضاً على تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتسربهم عبر البحر.

وقال احميد في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “ليبيا كانت تضطلع بدور حيوي قبل عام 2011، في شمال أفريقيا، والبحر المتوسط”.

وأضاف “لكن ما حدث من تدخل أجنبي، بعد ذلك، أفسح المجال للتوترات في المنطقة وفي جنوب الصحراء؛ حيث زادت تدفقات المهاجرين إلى البلاد، ومنها إلى دول أوروبا”.