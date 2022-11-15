الكوني يدعو للحد من الفساد والاستفادة من تجارب الدول في مكافحته

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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، إن على الجهات الرقابية في ليبيا العمل للحد من كل أشكال الفساد، وفتح المجال للتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة في المؤتمر العلمي “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار” المنعقد في طرابلس.

ودعا الكوني، إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الدول في مجال مكافحة الفساد، للمحافظة على المال العام، وتسخيره في التنمية والإعمار، والعمل على الرفع من كفاءة مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.

وقال، ” إن الفساد أزمة حقيقية في ليبيا التي أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم”. وأضاف، “هذا الأمر الذي يتنافى مع أخلاق الشعب الليبي”.

وأضاف، ” أن الحروب التي شهدتها طرابلس، هي للسيطرة على سلطة القرار والمال، من أجل المنافع الشخصية واعتبار السلطة المركزية غنيمة”.

وقال الكوني، “هذا ما جعل ليبيا مطمعا لبعض الدول التي تحاول نهب ثرواثها، والتي لم نتوقع يوما أن تسعى للسيطرة على أموالها”.