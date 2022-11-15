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الرئاسي عن حادثة منع مجلس الدولة من عقد جلسته: حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن المجلس الرئاسي في بيان له  رفضه لما تعرض له مجلس الدولة الاستشاري من محاولة منع انعقاد جلسته العادية الـ 82.

المجلس الرئاسي ذكر أن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري.

كما طالب الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة، تضمن حرية التعبير للجميع، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.

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صحيفة المرصد الليبية

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