الصين تدعو إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2022

دعا ممثل الصين لدى مجلس الأمن إلى انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل منظم.

وأكد ممثل الصين لدى مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا أن التدخلات الخارجية سبب أساسي لإطالة الأزمة في ليبيا.

وشدد ممثل الصين على أهمية أن تلتزم مختلف الأطراف في ليبيا بالهدوء وضبط النفس مشيرا إلى أهمية دور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ولفت ممثل الصين إلى أهمية أن تتم العملية السياسية في ليبيا بأسرع وقت معربا عن أمله في أن تترجم الإرادة السياسية للشعب إلى إجراءات عملية مؤكدا دعم المنظمات الإقليمية للاطلاع بدور بناء في ليبيا