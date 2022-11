بوشناف يبحث مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات

ليبيا – بحث المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الأحد في طرابلس مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة – رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

الطرفان ناقشا في أول لقاء يجمعهما بعد تعيين باتيلي في مهامه مبعوثًا إلى ليبيا بحسب ماذكر المكتب الإعلامي لبوشناف، سُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

بدوره، أكد المستشار بوشناف حرص مجلس الأمن القومي على التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للبعثة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات.

من جانبه، أكد باتيلي أهمية الحوار وكف تدخل الدول المنخرطة في الشأن الليبي على تأجيج الصراع، لافتًا إلى أن الحل لن يكون إلا ليبيًا ليبيًا.

وحث باتيلي المستشار بوشناف على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي، من خلال إيصال الصورة الواضحة للمشهد الليبي الذي بات غاية في السوء.

واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب للوصول للانتخابات.

