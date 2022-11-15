معزب: هناك خلاف داخل مجلس الدولة حول ترتيب الأولويات

قال عضو مجلس الدولة، محمد معزب، إن هناك خلاف داخل مجلس الدولة، حول ترتيب الأولويات بشأن القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية.

وأكد معزب في تصريحات صحفية، على وجود إجماع بين أعضاء المجلس على ضرورة وجود سلطة واحدة تُحكم سيطرتها على كامل البلاد وإجراء الانتخابات، لكن الخلاف بشأن ترتيب الأولويات.

ولفت معزب إلى أن هناك تيار يضم 50 عضوًا طالب رئاسة المجلس بضرورة التعامل مع مجلس النواب فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، ثم يتم التعامل مع المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

وأضاف بوجود توجّه آخر يرى أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل التشرذم والانقسام الحالي في السلطة التنفيذية، وأنه لابد من حسم مسألة توحيد السلطة التنفيذية أولاً.