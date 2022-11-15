وزارة الخارجية تنعي الدبلوماسي غيث سيف النصر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2022

نعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الدبلوماسي الليبي غيث سالم سيف النصر الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن سيف النصر عاصر مراحل مهمة من تاريخ الدبلوماسية الليبية وكان له دور بارز في تطويرها من خلال المناصب التي تقلدها والأعمال التي أنجزها، ومنها نائب مدير الشؤون الأفريقية ومدير الشؤون العربية حتي تقاعده عام 2004.

وبينت وزارة الخارجية أن سيف النصر تربطه علاقات كثيرة بمختلف صناع القرار في دول عدة أفاد بها بلاده وقضاياها وساهم في تحسين علاقاتها مع كثير من الدول.

وتقدمت وزارة الخارجية بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه وكل محبيه قائلة نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.