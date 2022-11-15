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وزارة الخارجية تنعي الدبلوماسي غيث سيف النصر

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2022

نعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الدبلوماسي الليبي غيث سالم سيف النصر الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن سيف النصر عاصر مراحل مهمة من تاريخ الدبلوماسية الليبية وكان له دور بارز في تطويرها من خلال المناصب التي تقلدها والأعمال التي أنجزها، ومنها نائب مدير الشؤون الأفريقية ومدير الشؤون العربية حتي تقاعده عام 2004

وبينت وزارة الخارجية أن سيف النصر تربطه علاقات كثيرة بمختلف صناع القرار في دول عدة أفاد بها بلاده وقضاياها وساهم في تحسين علاقاتها مع كثير من الدول

وتقدمت وزارة الخارجية بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه وكل محبيه قائلة نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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