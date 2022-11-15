باتيلي: قلقون إزاء عدم التقدم في المسار العسكري

أعرب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، عن قلقة «إزاء عدم التقدم في تبني خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا»، لافتا إلى استمرار اتفاق وقف إطلاق النار «رغم الخطاب التصعيدي» في ليبيا.

وتحدث باتيلي خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى استئناف المحادثات الخاصة بالمسار العسكري بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مشيرا إلى اجتماعها الأخير الذي عقد قبل أيام في مدينة سرت.

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وشدد باتيلي في إحاطته على أنه «يجب على كل الأطراف اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وقف إطلاق النار في البلاد».