محلل سياسي: ما حدث لمجلس الدولة يمثل حرفيًا مقولة أن السحر انقلب على الساحر

ليبيا – قال المحلل السياسي يوسف الفزاني إن ما أقدمت عليه المليشيات المسلحة من منع جلسة لجسم حكومي، كان يتناقش الحل الليبي يدين أيضًا الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان، لكونهم السبب الرئيسي في تعاظم قوة تلك المليشيات.

الفزاني أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن مجلس الدولة نفسه يعد مسؤولًا عما جرى، فهو لطالما قدم الدعم للمليشيات المسلحة عبر مساندتها سياسيًا على مدى السنوات الماضية.

وتابع: “ما حدث اليوم يمثل حرفيًا مقولة أن السحر انقلب على الساحر”، في إشارة لدعم مجلس الدولة للمليشيات المسلحة في البلاد.

أما عن الجهات الأخرى التي تعد مسؤولة عن الحادث، اعتبر أن المجتمع الدولي على رأسها فسكوت المجتمع الدولي برمته على أفعال المليشيات هو أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تغولها.

وضرب يوسف الفزاني مثالًا عن ذلك بالقول: “في الخامس من سبتمبر الماضي، أقدمت المليشيات المسلحة في طرابلس على نفس الأمر، وذلك بعدما ألغي بسببها جلسة هامة لمجلس النواب كانت مقررة لوضع حلول للازمة الليبية “.

وبيّن أنه آنذاك منعت المليشيات نواب المنطقة الغربية من صعود الطائرة، والقدوم إلى مدينة بنغازي مقر المجلس لحضور الجلسة المهمة، واشتكى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمجتمع الدولي أفعال تلك المليشيات، مؤكدًا خطورة تواجدها على حل الأزمة الليبية.

