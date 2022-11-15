المنفي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي أخر التطورات السياسية في ليبيا

الوطن|رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان جاكوسو.

وبحث اللقاء الدي تم في مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأثنى المنفي خلال اللقاء، على دور رئيس جمهورية الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الإفريقي، على مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.