باتيلي: أثقل قلبي ما سمعته حول شدة ما يعانيه الناس في جنوب ليبيا

التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، عددًا من وجهاء قبائل وأكاديميين ومنظمات مجتمعية بالجنوب.

وقال «باتيلي»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “أقدر كرم الضيافة الذي حظيت به في جامعة سبها يوم الإثنين، حيث التقيت بمسؤولين محليين ووجهاء القبائل وأكاديميين وجهات فاعلة في المجتمع المدني. وأثقل قلبي ما سمعته حول شدة ما يعانيه الناس في جنوب ليبيا”.

وتابع؛ “يتلهف الذين التقيت بهم إلى انتخابات برلمانية ورئاسية ويتوقون إلى الأمن والازدهار”.

وأردف المبعوث الأممي، أنه حثهم على “الوقوف بحزم لإعادة بناء بلدهم وإحلال السلام في ليبيا مع التنبيه إلى ضرورة التوصل إلى حل ليبي”.

وأوضح أن الأمم المتحدة ستواصل “دعوة القادة الليبيين للإيفاء بمسؤوليتهم السياسية والأخلاقية لإنهاء هذه الفترة الانتقالية التي استمرت 11 عاماً ومنح الناس الاستقرار الذي يستحقونه”.