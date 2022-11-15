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بريطانيا: أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء مجلس الدولة أمس الإثنين في طرابلس.

بريطانيا وبحسب تغريدة نشرتها سفارتها في ليبيا عبر حسابها  الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها”، معتبرةً أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.

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صحيفة المرصد الليبية

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