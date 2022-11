بريطانيا: أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول

ليبيا – أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء مجلس الدولة أمس الإثنين في طرابلس.

بريطانيا وبحسب تغريدة نشرتها سفارتها في ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها”، معتبرةً أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.

