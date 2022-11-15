اللافي: سنستمر في استكمال جميع مسارات المصالحة الوطنية

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استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي ووزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان جاكوسو، وهو المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، والوفد المرافق له، بالإضافة لرئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها في اللقاءات السابقة، في إطار الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، ووضع المقترحات التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأكد اللافي، بعد ترحيبه برئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، مشيدًا بدور الاتحاد الافريقي على مساندته لجهود المجلس الرئاسي في المجالات الفنية والاستشارية المتعلقة بهذا المشروع.