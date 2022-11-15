«تيار بالتريس» لـ«النائب العام»: حكومة الدبيبة منعتنا من حق التظاهر

تقدم تيار «بالتريس الشبابي» بشكوى للنائب العام، الصديق الصور، ضد حكومة الوحدة المؤقتة، التي يترأسها، عبد الحميد الدبيبة، بسبب منعها حق التظاهر والتعبير السلمي.

وقال التيار خلال مذكرة تقدم بها للنائب العام: “عبد الحميد الدبيبة وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي، استخدموا سلطتهم لمنعنا من الحصول على إذن التظاهر السلمي، للمطالبة بحقنا في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي الفترة الانتقالية القائمة منذ 11 سنة”.

وأضاف “حكومة الدبيبة هددت أعضاء أنا مش فارس ولا فتى أحلامالتيار والمؤسسين بدون توجيه تهم مباشرة أو خروقات صادرة من قبلهم، بشكل خارج عن القانون”.