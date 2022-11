الوطنية للنفط تستعرض رفـع حـالـة القوة القاهرة واستئناف نشاط شركة “إيني” الاستكشافي في ليبيا

العنوان – طرابلس استعرضت إدارة الاستكشاف بالمؤسسـة الوطنية للنفط، مع مسؤولي شركة “إيني” الإيطالية رفـع حـالـة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا. وتطرق الاجتماع، أمس الإثنين، إلى مشاريع الاستكشاف، والمشـاريع المنجزة للشـركة فيما يخـص برامـج الاستكشاف والاستطلاع للعـام 2022 والبرامـج المقترحـة للعـام 2023 لزيادة معدلات الإنتاج. وبحثت الإدراة…

