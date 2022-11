واشنطن: التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض جهود الوحدة الوطنية

ليبيا – دعت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في ليبيا قادة ليبيا إلى حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “إنّ التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا”.

