معزب : لا يمكن إجراء انتخابات في ظل ” التشرذم والانقسام “

الوطن – رصد

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، إن هناك خلاف داخل مجلس الدولة حول ترتيب الأولويات بشأن القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية، ويوجد إجماع بين أعضاء المجلس على ضرورة وجود سلطة واحدة تحكم سيطرتها على كامل البلاد وإجراء الانتخابات.

وأضاف معزب أن هناك تيار يضم 50 عضوًا طالب رئاسة المجلس بضرورة التعامل مع مجلس النواب فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لا سيما أنه من المستحيل إجراء انتخابات في ظل التشرذم والانقسام الحالي في السلطة التنفيذية، ويجب حسم مسألة توحيد السلطة التنفيذية أولاً .