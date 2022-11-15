بمخيمات لاجئين في ليبيا.. إيطاليا تصد الهجرة عن شواطئها

يهدد الخلاف الحاد بين فرنسا وإيطاليا حول ملف الهجرة غير الشرعية أمن ليبيا، وسط خطة روما لإنشاء مخيمات لاجئين على الأراضي الليبية، قد تتسبب في استمرار انقسام البلاد.

ويحذر محللون ليبيون، تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، من أن هذه المخيمات ستستغلها الميليشيات لترسيخ وجودها، وكذلك الدول الأجنبية لتحديد مَن يتولى السلطة في ليبيا.

وشهدت الأيام الأخيرة أزمة جديدة بين روما وباريس بعد رفض إيطاليا استقبال سفينة تحمل مهاجرين غير شرعيين، ثم اضطرار الحكومة الفرنسية لاستقبالها، على أن يتم ترحيل غير المستوفين شروط اللجوء فورا.

بدأت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، تنفيذ استراتيجية وعدت بها خلال الانتخابات لمنع تدفق المهاجرين إلى بلادها.

وكشف وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، عن جانب من هذه الاستراتيجية عندما صرح قائلا بأنه يمكن إقامة مخيمات اللاجئين في ليبيا ودول أخرى، حيث يُغادر المهاجرون إلى سواحل أوروبا على غرار تلك الموجودة في تركيا.

جاء في مجمل التصريحات:

تضمنت وعود رئيسة وزراء إيطاليا الانتخابية في هذا الملف:

مخاوف ليبية

أعرب الليبيون عن مخاوفهم من احتمال إقامة معسكرات للاجئين وما ستجلبه من مشكلات معيشية وأمنية.

يندهش المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، من تلويح روما لليبيا بالمال، قائلا إن بلاده ليست في حاجة لأموال أوروبا لتكون مجبرة على استقبال لاجئين.

يعدد الفيتوري جانبا من الأزمات إن تم المشروع الإيطالي:

وفي هذا، يصف الفيتوري اتفاقية إنشاء معسكرات احتجاز المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا 2017 بالخاطئة، وضد حقوق الإنسان، خاصة أنه تم إسناد تنفيذها لميليشيات.

حرب أوروبية داخل ليبيا

يتوقع المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني، بأن اختلاف استراتيجيات فرنسا وإيطاليا حول الهجرة سينتقل للأراضي الليبية، وسينعكس بفشل حل أزمة ليبيا المشتعلة منذ 2011.

يوضح الباروني: