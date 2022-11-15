بينهم ليبي.. الجمارك المالطية تضبط 51 ألف يورو من 4 ركاب مسافرين إلى أسطنبول

كشفت صحيفة تايمز المالطية، في تقرير رصدته وترجمته «الساعة 24»، تفاصيل ضبط 51 ألف يورو نقدًا مع 4 ركاب بينهم ليبي أثناء طريقهم للعاصمة التركية أسطنبول.

وأوضح التقرير، أن مسؤولي الجمارك قاموا الشهر الماضي باعتراض أكثر من 51 ألف يورو نقدًا أثناء عمليات فحص الأشخاص المغادرين عبر المطار.

ونقل التقرير، بيان نشرته إدارة الجمارك المالطية، اليوم الثلاثاء، أنه “تم اكتشاف ما مجموعه 51988 يورو نقدًا غير مصرح به في مطار مالطا الدولي في أكتوبر”.

وأردف التقرير؛ أنه “تم اعتراض الأموال في 4 قضايا منفصلة تتعلق بمسافر روسي واثنين أوكرانيين ورجل ليبي، وجميعهم كانوا في طريقهم إلى اسطنبول”.

وأشار التقرير إلى أن “الجمارك قالت في بينها إن جميع الركاب عُرض عليهم تسوية خارج المحكمة وافقوا عليها، وفُرضت عليهم غرامة”.

وختم التقرير موضحًا أنه “منذ يناير 2022، اعترضت الجمارك المالطية حوالي 750 ألف يورو نقدًا غير مصرح به في 52 حالة منفصلة”.