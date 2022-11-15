السني: الحل في ليبيا يستند على إيقاف التدخل الخارجي وعدة دول تفصل لنا حلولا تناسبها

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن الحل في ليبيا «يستند على إيقاف التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر» في الشؤون الداخلية للبلاد، لافتًا إلى أن «عدة دول باتت تفصل لنا حلولًا تناسبها».

وأضاف السني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن على المجلس وأعضاء المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين في إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار في بلادهم بعيدًا عن أي تدخلات تؤثر سلبًا على جهود التقارب فيما بينهم.

– مندوب بريطانيا: الاستقرار في ليبيا لا يتحقق إلا من خلال عملية تفضي إلى الانتخابات

– مندوب فرنسا: هدفنا حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات

– مندوب أميركا: لا مسار آخر لتشكيل حكومة ليبية قبل الانتخابات

وأكد السني لأعضاء مجلس الأمن أن الليبيين «ملوا من كثرة الجلسات والبيانات دون تأثيرات فاعلة»، آملًا أن يتغير موقف المجلس والمجتمع الدولي بشأن الأزمة في ليبيا قريبًا.

وشدد السني في كلمته على ضرورة «إنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية بكافة مسمياته»، داعيًا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وعدم تكرار أخطاء الماضي بإنهاء المراحل الانتقالية.