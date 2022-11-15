باثيلي: يجب الخروج بخطة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

الوطن / رصد

أعرب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باثيلي، عن قلقه إزاء الوضع القائم في ليبيا من عدم الخروج بخطة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا إلى حد الآن.

وقال باثيلي إنّ اتفاق وقف إطلاق النار مازال مستمر رغم ما يشهده الوضع من تصعيد في الخطاب بين أطراف النزاع في ليبيا.

وأحاط باثيلي مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أنّها تسعى إلى استئناف المحادثات الخاصة بالمسار العسكري بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لافتًا الانتباه إلى الاجتماع الذي عقد قبل أيام في مدينة سرت.

ونبّه باثيلي على وجوب اتخاذ خطوات عملية تسعى إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بين الأطراف جميعها.