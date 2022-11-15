الطاهر السني: يجب دعم صوت المواطن الليبي لحل الأزمة في ليبيا

الوطن / رصد

أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة على ضرورة دعم الخطوات المتسارعة لدعم صوت المواطن الليبي والإرادة الوطنية من أجل الحل في ليبيا.

وأضاف المندوب الليبي، خلال اجتماع لمجلس الأمن اليوم، أنّ الحل العسكري للأزمة مرفوض، مشدّدًا على الانتخابات من أهم المسارات لـ”تفتيت الأزمة وإنهاء صراع الشرعيات”، مع تأكيده أنّها “ليست الحل النهائي للأزمة” وفق تعبيره.

ودعا المندوب الليبي إلى ضرورة دعم تحقيق المصالحة في ليبيا، وعدم تكرار أخطاء الماضي القائمة على المراحل الانتقالية، مؤكدا على أهمية إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بجميع أشكاله بالإضافة إلى الميليشيات الخارجة عن القانون.