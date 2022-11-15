الشنطي: علينا تكثيف الجهود لـ “ضبط الفساد”

أكد سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب تكثيف الجهود لـ “ضبط الفساد”

وقال الشنطي، خلال كلمته في أعمال المؤتمر العلمي لمكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار ، إنه يجب “ترسيخ مبادئ مكافحة الفساد؛ لتدعيم وتقويم كافة جوانب الدولة”.

وأضاف أنه من الضروري “التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية الفنية المتخصصة بالدولة، المتمثلة في (هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)”.

كما شدد الشنطي على أهمية “تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بينها، وتكثيف كافة الجهود لضبط الفساد ومكافحته ومحاسبة مرتكبيه؛ تحقيقا لمبدأ المحاسبة والشفافية والإفصاح الدولي والمحلي”.

وشارك في المؤتمر، الذى تستضيفه مدينة طرابلس، بفندق كورنثيا، نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والعدل، والشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة المؤقتة، وممثّل عن ديوان المحاسبة.