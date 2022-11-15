مصراتة تبحث مع مالطا التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية

استقبل صباح الثلاثاء عميد وعضو المجلس البلدي ببلدية مصراتة، وكيل عام وزارة الشؤون الخارجية والأوربية والتجارة لجمهورية مالطا “كريستوفر كوتيار”، وسفير جمهورية مالطا في ليبيا “تشارلز صليبا”، والوفد المرافق لهم.

ووفق بيان للبلدية، فإن الاجتماع الذي عقد على أثر هذه الزيارة ناقش العديد من الموضوعات، منها تفعيل مكتب منح التأشيرة المالطية داخل نطاق البلدية، وكذلك بحث بعض الجوانب على الصعيد الاقتصادي.

وفي ختام الزيارة أكد الطرفان على استمرارية التواصل وذلك تحت إطار التعاون المشترك في الجوانب الخدمية والتجارية والاقتصادية بالقطاعين العام والخاص بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها بالدولة الليبية.