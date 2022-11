ليبيا- أفاد مصدر بإدارة الإعلام الخارجي لصحيفة المرصد بالأسباب الحقيقية لمنع مراسل التفزيون العربي القطري إبراهيم العبدلي من ممارسة مهام عمله من مدينة بنغازي.

المصدر أكد أن عدم وجود تنسيق مسبق ودخول العبدلي إلى المدينة قبل إتمام الإجراءات القانونية المتبعة وفق القوانين والتشريعات الليبية المنظمة لعمل الصحفيين الأجانب ومن في حكمهم عوامل قادت لمنع هذه المراسل التلفزيوني من العمل في بنغازي.

وفي ذات السياق أشار مصدر أمني لإطلاق العبدلي العديد من التصريحات الصحفية المتضمنة للتحريض وبث خطاب الكراهية وتأجيج الرأي العام وهو ما يعد مخالفًا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية المعنية لم تمنع التلفزيون العربي من العمل فالمنع طال مراسلها فقط.

وأضاف المصدر الأمني إن العبدلي جاء إلى مدينة بنغازي قبل البت في منحه الموافقة للعمل فيها من عدمه مشيرا إلى عمل رئاسة جهاز الأمن الداخلي وإدارة الإعلام الخارجي بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص لتسهيل عمل كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية والمراسلين الليبيين بوسائل إعلام دولية.

وتابع المصدر إن هذا العمل يتم من من دون النظر للتوجهات إلا أن الرئاسة والإدارة لن تسمح بعمل من يسعى لتشويه دور القوات المسلحة والتحريض على الكراهية مطالبا منظمة “مراسلون بلا حدود” بتحري الدقة في المعلومات المستقاة بشأن هذه الأمور.

وبحسب المصدر كان على المنظمة التواصل بشكل مباشر مع المسؤولين الذين اتهمتهم قبل إصدارها بيانات لا جدوى لها ولا تمت للمهنية بصلة في ظل غياب الطرف الرئيسي بالموضوع وهي إدارة الإعلام الخارجي لتأتي التصريحات تكذيبًا لما نشرته قناة ليبيا الأحرار بهذا الشأن.

ونشرت القناة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”بسبب قيد أمني على المراسل سلطات الشرق تمتع تواجد فريق التلفزيون العربي” مرفقة تصريحًا صحفيًا صادرًا عن منظمة “مراسلون بلا حدود” بشأن منع الفريق بسبب مداخلات إعلامية لمراسله.

المرصد – خاص

Shares

The post مصدر بإدارة الإعلام الخارجي ينفي لـ المرصد ما يتداول بشأن منع التلفزيون العربي من العمل في بنغازي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية